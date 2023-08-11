Люди в панике прыгали из окон во время землетрясения в Турции

В результате землетрясения магнитудой 5,3 на востоке Турции ранения получили 23 человека.

В городе Малатья люди в панике выпрыгивали из окон и с криками выбегали из трясущихся зданий. Например, как на этих кадрах — после нескольких сильных толчков в местном торговом центре начался настоящий хаос.

«Мы получили известие о том, что рухнуло старое заброшенное здание и несколько наших граждан в панике прыгнули с балконов», — рассказал СМИ губернатор Малатьи Сулейман Камчи.

Известно, что толчки были зафиксированы в 17:48 по местному времени. Эпицентр землетрясения был в 134 километрах от Шанлыурфы и 11 километрах от Малатьи, в которой проживает почти 450 тысяч человек. Данных о пострадавших или погибших не поступало.