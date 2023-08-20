Рецепт мясных рулетов на ужин за 20 минут от шефа Емельяненко

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Необычным и быстрым в приготовлении блюдом можно будет удивить всю семью.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eduardo Contreras

Когда сил и желания готовить нет, а чувство голода дает о себе знать, стоит вспомнить о кулинарных лайфхаках. Так, блогер и шеф-повар Василий Емельяненко поделился уникальным рецептом аппетитного ужина, который спасет любую хозяйку. Небольшие рулетики из индюшачьей грудки с кабачком станут по-настоящему спасением, ведь готовятся быстро и просто.

Ингредиенты:

  • Индюшачья грудка
  • Кабачок — 1 штука
  • Помидор — 1 штука
  • Лимон
  • Соус Песто
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сливочное масло — 50 граммов
  • Растительное масло
  • Соль
  • Перец

Способ приготовление:

Первым делом необходимо грудку индейки порезать на кусочки. Далее накрыть их пищевой пленкой и хорошо отбить. Так мясо станет нежнее. Кабачок очистить от кожуры и семян и разрезать вдоль на небольшие части. Отбивную необходимо посолить, поперчить и каждый кусочек обильно смазать соусом. На него выложить несколько кусочков кабачка. Аккуратно свернуть и завязать рулет веревкой.

На разогретую сковороду налить небольшое количество растительного масла и добавить сливочное. Для аромата Емельяненко советует положить в сковороду еще и зубчик чеснока. Рулеты сначала обжарить на сильном огне с двух сторон до золотистой корочки. А после выложить их на противень, застеленный фольгой, и отправить в разогретую до 230 градусов духовку на пять минут.

После приготовления в духовке слегка рулеты обжечь газовой горелкой. Приятного аппетита!

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Рецепт мясных рулетов на ужин за 20 минут от шефа Емельяненко

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