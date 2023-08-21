БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств.

Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приглашает в «большую семью» новых членов. Пресс-служба Министерства иностранных дел КНР сообщила об этом в беседе с РИА Новости.

В МИД также заявили, что их страна никогда не сомневалась в том, что БРИКС — это инклюзивный и открытый механизм. Также представители Пекина готовы сотрудничать по объединению организации для помощи в работе страны-председателя - ЮАР.

Саммит БРИКС планируется в ЮАР с 22 по 24 августа. Со стороны России для участия в мероприятии заявлен глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин также будет участвовать в саммите, но по видеосвязи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша пригласили на саммит БРИКС.