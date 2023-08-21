Китай поддержал расширение БРИКС
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств.
Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приглашает в «большую семью» новых членов. Пресс-служба Министерства иностранных дел КНР сообщила об этом в беседе с РИА Новости.
В МИД также заявили, что их страна никогда не сомневалась в том, что БРИКС — это инклюзивный и открытый механизм. Также представители Пекина готовы сотрудничать по объединению организации для помощи в работе страны-председателя - ЮАР.
Саммит БРИКС планируется в ЮАР с 22 по 24 августа. Со стороны России для участия в мероприятии заявлен глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин также будет участвовать в саммите, но по видеосвязи.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша пригласили на саммит БРИКС.
- 21 авг
- Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша пригласили на саммит БРИКС
- 16 авг
- Белоруссия впервые примет участие в саммите БРИКС
- 7 авг
- Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны
- 7 авг
- Макрона не пригласили на саммит БРИКС
- 3 авг
- «Отживающая структура»: исчезнет ли ООН и что придет ей на замену
- 2 авг
- Посольство Боливии передало российской стороне ноту о желании вступить в БРИКС
- 2 авг
- «Не в нашей природе»: Бразилия выступила против расширения БРИКС
- 1 авг
- «Существуют нюансы»: в Кремле анонсировали обсуждение темы расширения БРИКС
- 1 авг
- Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС
- 30 июл
- Путин заявил об отсутствии необходимости личного визита на саммит БРИКС
Читайте также
83%
-0.35 101.48
-0.70
Нашли ошибку?