Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС — МИД Китая

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Китай поддержал расширение БРИКС

Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС — МИД Китая

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
БРИКС

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств.

Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приглашает в «большую семью» новых членов. Пресс-служба Министерства иностранных дел КНР сообщила об этом в беседе с РИА Новости.

В МИД также заявили, что их страна никогда не сомневалась в том, что БРИКС — это инклюзивный и открытый механизм. Также представители Пекина готовы сотрудничать по объединению организации для помощи в работе страны-председателя - ЮАР. 

Саммит БРИКС планируется в ЮАР с 22 по 24 августа. Со стороны России для участия в мероприятии заявлен глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин также будет участвовать в саммите, но по видеосвязи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша пригласили на саммит БРИКС.

Тема:
БРИКС
21 авг
Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша пригласили на саммит БРИКС
16 авг
Белоруссия впервые примет участие в саммите БРИКС
7 авг
Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны
7 авг
Макрона не пригласили на саммит БРИКС
3 авг
«Отживающая структура»: исчезнет ли ООН и что придет ей на замену
2 авг
Посольство Боливии передало российской стороне ноту о желании вступить в БРИКС
2 авг
«Не в нашей природе»: Бразилия выступила против расширения БРИКС
1 авг
«Существуют нюансы»: в Кремле анонсировали обсуждение темы расширения БРИКС
1 авг
Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС
30 июл
Путин заявил об отсутствии необходимости личного визита на саммит БРИКС
+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:07
В Дагестане задержали бойца поп-ММА Мурада Легенду
6:00
Общее дело: лучшее видео из зоны СВО за день
5:53
BMW и Audi отключили свои онлайн-сервисы в России
5:45
Не по сыроежке шляпка: как определить съедобные грибы и избежать отравления
5:36
Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС — МИД Китая
5:19
Что разочаровывает Григория Лепса: «Иногда думаешь, достоин ли ты самого себя»

Сейчас читают

Что разочаровывает Григория Лепса: «Иногда думаешь, достоин ли ты самого себя»
Певец SHAMAN сыграл князя Владимира в этноопере — эксклюзивное видео
«Тебе со мной повезло»: как перестать ревновать мужчину и искать признаки измены
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку