Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша пригласили на саммит БРИКС

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 8 0

Со стороны России для участия в мероприятии заявлен глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша пригласили на саммит БРИКС

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Тема:
БРИКС

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттериш принял приглашение властей Южно-Африканской Республики (ЮАР) и планирует принять участие в саммите БРИКС в качестве гостя. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса, обращаясь к народу.

Он также заявил, что сейчас достаточно сложное жизненное время, и его страна сделает все, чтобы реформировать ООН под центр глобальных дел. Он подчеркнул, что основная задача «реформы» — это сделать из ООН более демократичную, эффективную и представительную организацию.

Саммит БРИКС пройдет в ЮАР 22–24 августа. Со стороны России для участия в мероприятии заявлен глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин также будет участвовать в мероприятии, но по видеосвязи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин утвердил состав делегации РФ на Генассамблее ООН.

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