BMW и Audi отключили свои онлайн-сервисы в России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

«Известия»: Концерны Audi и ВМW лишили российских дилеров доступа к своему ПО

BMW и Audi отключили свои онлайн-сервисы в России

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Как в России теперь будут ремонтировать машины после отключения программного обеспечения?

Немецкие автомобильные концерны Audi и BMW отключили дилеров из России от программного обеспечения (ПО). Этой информацией поделился с «Известиями» менеджер одного из центров Audi.

«Кроме проблем с программированием дубликатов ключей, невозможно установить и детали, где требуется программирование, — блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее. На Audi альтернативного программного обеспечения пока нет», — сообщил собеседник.

Владельцы машин уже начали получать сообщения об отключении ПО. Одна пострадавшая рассказала, что заехала на плановый техосмотр, в ходе которого мастера обмолвились о том, что доступ к онлайн-системам BMW заблокирован. Владелица автомобиля негодует, что теперь придется пересесть на бумажные сервисные книжки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экспорт японских автомобилей в Россию увеличился на 53%.

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