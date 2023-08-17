Экспорт японских автомобилей в Россию увеличился на 53%

Только за июль в Россию ввезли более 32 тысяч легковых авто из Японии.

В Россию поставлять больше японских автомобилей, рост составил 53%. Такие данные опубликовало министерство финансов Японии. Статистика опирается на июль текущего года и аналогичный период прошлого.

Всего за июль в Россию было привезено 33 192 автомобиля, при этом более 32 тысяч из них — легковые. По сравнению с июлем 2022 года, их количество выросло на 84%. Более того, второй месяц лета в целом оказался более насыщенным в сфере торговли между двумя странами, объем экспорта из Японии составил более 21 тысячи единиц товаров из самых разных отраслей.

Стоит отметить, что при значительном росте экспорта Япония ограничила ввоз в Россию комплектующих почти в два раза — на 44,4% — а в июле текущего года вообще поставила запрет на экспорт автомобилей с двигателями внутреннего сгорания объемом более 1,9 литра, а также гибридных авто и электромобилей.

Ранее 5-tv.ru писал, Япония увеличила импорт зерна из России на 5679,4% в 2023 году.