Экспорт японских автомобилей в Россию увеличился на 53%

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 21 0

В июля в Россию ввезли 33 192 автомобиля из Японии

Экспорт японских автомобилей в Россию увеличился на 53%

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Только за июль в Россию ввезли более 32 тысяч легковых авто из Японии.

В Россию поставлять больше японских автомобилей, рост составил 53%. Такие данные опубликовало министерство финансов Японии. Статистика опирается на июль текущего года и аналогичный период прошлого.

Всего за июль в Россию было привезено 33 192 автомобиля, при этом более 32 тысяч из них — легковые. По сравнению с июлем 2022 года, их количество выросло на 84%. Более того, второй месяц лета в целом оказался более насыщенным в сфере торговли между двумя странами, объем экспорта из Японии составил более 21 тысячи единиц товаров из самых разных отраслей.

Стоит отметить, что при значительном росте экспорта Япония ограничила ввоз в Россию комплектующих почти в два раза — на 44,4% — а в июле текущего года вообще поставила запрет на экспорт автомобилей с двигателями внутреннего сгорания объемом более 1,9 литра, а также гибридных авто и электромобилей.

Ранее 5-tv.ru писал,  Япония увеличила импорт зерна из России на 5679,4% в 2023 году.

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