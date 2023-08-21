«Бум закончился»: в США заявили о «закате» экономики Китая
WSJ: экономический бум в Китае закончился
Фото: www.globallookpress.com / Ju Huanzong
Ожидается, что показатель ВВП страны значительно упадет. С чем это связано?
Экономический рост Китая, наблюдавшийся на протяжении 40 лет, закончился. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
«Сорокалетний бум в Китае закончился», — написано в статье.
Авторы считают, что это произошло из-за демографической ситуации в стране и разрыве в отношениях с США и их партнерами, что ставит под угрозу иностранные инвестиции в Китай.
Между тем ожидается, что ВВП страны составит меньше 4% — меньше половины его показателя за последние 40 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что западные политики планировали подчинить Россию с помощью санкций, однако им не удалось ослабить страну.
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