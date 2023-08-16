«Инвестиции и маневры»: в США раскрыли правду о санкциях Запада против России

Время показало, что антироссийские ограничения сумели навредить лишь тем странам, которые их принимали.

Западные политики планировали подчинить Россию с помощью санкций, однако им не удалось ослабить страну. Таким мнением поделился экономист из США Ричард Вольф в недавнем интервью.

По его словам, в Соединенных Штатах свято верили в свой план. Там хотели расколоть Россию на несколько частей. По его словам, Запад видел свой коварный умысел в «дезинтеграции» РФ.

«Это позволило бы Западу осуществлять инвестиции и проводить политические маневры, как они уже делали в конце 1980-х годов в Восточной Европе», — прокомментировал Вольф для YouTube-канала Dialogue Works.

Однако у России была «подушка безопасности», считает экономист, что не дало осуществиться планам Запада. Москва успела выстроить отношения с Индией, Китаем, Бразилией и другими странами, которые не входят в НАТО, поэтому запросто пережила ограничения.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями, однако недружественные страны продолжают выдумывать новые антироссийские ограничения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций против РФ.