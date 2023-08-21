Американские ученые разработали вакцину от алкоголизма

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 100 0

Nature Medicine: в США успешно протестировали вакцину от алкогольной зависимости

Американские ученые разработали вакцину от алкоголизма

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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Инновационная разработка в будущем может помочь людям.

Ученые из американского штата Огайо разработали вакцину, которая призвана помочь людям, страдающим от алкоголизма, пишет научный журнал Nature Medicine.

Исследователи задействовали модифицированные вирусы, в которые были встроены гены, помогающие организму отказаться от алкоголя. Вакцина воздействует на участок мозга, вырабатывающий дофамин, количество которого у людей с зависимостью сильно снижено.

Во время разработки препарат был протестирован на обезьянах, которых насильно приучили к алкоголю. В результате, спустя месяц после вакцинации более 90% особей избавились от зависимости. В ближайшее время ученые планируют провести испытание лекарства на людях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд страдал алкоголизмом.

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