Больше ни капли: кто из звезд страдал алкоголизмом

Руки к спиртному тянулись не только у недавно признавшейся в алкогольной зависимости певицы МакSим, но и у других российских артистов. Кто смог избавиться от пагубного пристрастия?

Певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, недавно сделала громкое заявление. Артистка призналась, что находится в зависимости от алкогольных напитков. Звезда записала видеообращение к поклонникам, в котором рассказала, что проходит лечение реабилитационной клинике.

По словам знаменитости, алкоголь стал для нее привычкой, с помощью которого, как ей казалось, можно сбежать от «проблем, недугов и лишних впечатлений».

«Пришла к тому, что это зависимость. Решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя история. Долгое время нахожусь в клинике. Меня поддерживают мои музыканты», — рассказала исполнительница.

Но кто еще из российских звезд имел пристрастие к алкоголю и смог победить пагубную привычку? Об этом рассказало издание NEWS.ru.

Что Татьяна Васильева лечила алкоголем

Татьяна Васильева. Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Актриса признавалась, что пыталась лечить депрессию с помощью спиртных напитков. Для нее когда-то было нормой начать свое утро с алкоголя.

Знаменитость подчеркивала, что он ей был нужен для того, чтобы освобождать голову и сердце от всяких гнусных мыслей.

«Какое-то время алкоголь помогал. А потом нужно было все больше и больше», — подчеркивала артистка.

Теперь она выбрала здоровый образ жизни и старается избавляться от плохого настроения в тренажерном зале.

Как Татьяна Догилева бросала пить

Татьяна Догилева. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В 90-х актриса Догилева стала злоупотреблять алкоголем. По ее словам, из-за этого она чуть не осталась без работы. Ей перестали предлагать новые проекты, а она в это время все глубже погружалась в депрессию. Самостоятельно выбраться из этого состояния не могла.

«Когда меня привозили в жутком состоянии к врачам, они смотрели на меня и говорили: „Это уже не похмелье, а наркотическая ломка“. Чувствовала я себя соответствующе, но сама сделать ничего не могла», — признавалась актриса.

Как отмечает издание, у артистки были срывы, поэтому ей пришлось проходить лечение в психиатрической клинике. И это был ее выбор.

Как алкоголь довел Михаила Ефремова до тюрьмы

Михаил Ефремов. Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов в 2020 году попал в аварию. В состоянии алкогольного опьянения он врезался в фургон доставки в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель Сергей Захаров. Ефремов был осужден на семь с половиной лет колонии общего режима.

Теперь к бутылке актер не прикладывается. В тюрьме он руководит местным театром и занимается швейным ремеслом.

Ранее 5-tv.ru писал, какие беды преследуют знаменитую семью Ефремовых.