В Москве девочка укололась спрятанным в каршеринге шприцем с жидкостью

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 31 0

Проверку уже начала столичная полиция.

В Москве девочка укололась спрятанным в каршеринге шприцем с жидкостью

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Десятилетний ребенок укололся шприцем с жидкостью, спрятанным в автомобиле каршеринга в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его информации, девочка направлялась вместе с семьей в торговый центр. Расположившись на заднем сидении, она не заметила ничего опасного. Но при выходе из автомобиля укололась спрятанным шприцем. Он вошел ей прямо в икру. Ребенок увидел кровь и сообщил сразу же родителям.

Место осмотрел отец и обнаружил там шприц — он был спрятан в складке между полом и сиденьем и наполнен жидкостью светлого цвета. После произошедшего мужчина обратился в полицию. Известно, что сотрудники ГУ МВД по Москве уже начали проверку.

«Шприц с неизвестным веществом изъят и направлен на экспертизу», — уточнили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге полиция ищет пропавшую двухлетнюю девочку.

+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
Американские ученые разработали вакцину от алкоголизма
12:05
Из Москвы-реки извлекли тело третьего погибшего диггера
12:02
Умер ведущий актер Московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин
11:58
В Москве девочка укололась спрятанным в каршеринге шприцем с жидкостью
11:51
Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на входящие переводы в долларах
11:47
Обнаружили с БПЛА: российские десантники отразили атаку ВСУ под Артемовском

Сейчас читают

Что разочаровывает Григория Лепса: «Иногда думаешь, достоин ли ты самого себя»
Певец SHAMAN сыграл князя Владимира в этноопере — эксклюзивное видео
«Не бойтесь экспериментировать»: Бородина удивила фанатов своей новой прической
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку