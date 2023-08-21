В Москве девочка укололась спрятанным в каршеринге шприцем с жидкостью
Проверку уже начала столичная полиция.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Десятилетний ребенок укололся шприцем с жидкостью, спрятанным в автомобиле каршеринга в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По его информации, девочка направлялась вместе с семьей в торговый центр. Расположившись на заднем сидении, она не заметила ничего опасного. Но при выходе из автомобиля укололась спрятанным шприцем. Он вошел ей прямо в икру. Ребенок увидел кровь и сообщил сразу же родителям.
Место осмотрел отец и обнаружил там шприц — он был спрятан в складке между полом и сиденьем и наполнен жидкостью светлого цвета. После произошедшего мужчина обратился в полицию. Известно, что сотрудники ГУ МВД по Москве уже начали проверку.
«Шприц с неизвестным веществом изъят и направлен на экспертизу», — уточнили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге полиция ищет пропавшую двухлетнюю девочку.
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