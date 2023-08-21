Двухлетняя девочка без вести пропала в Санкт-Петербурге

В Петербурге полиция ищет пропавшую двухлетнюю девочку. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером 20 августа с заявлением о пропаже в полицию обратилась мама ребенка.

Известно, что девочка исчезла в Красногвардейском районе, ориентировочно возле дома № 65 на проспекте Маршала Блюхера.

Пропавшая была одета в сиреневую кофту, фиолетовые кроссовки и джинсы. Из особых признаков — розовая панама на голове. У ребенка русые волосы и серо-голубые глаза. Также известно, что рост девочки чуть меньше 100 сантиментров.

Полиция уже приступила к поискам совместно с ГИБДД, Росгвардией и волонтерами. Правоохранители просят всех, кто видел девочку, сообщить ее местонахождение по телефону 112.

По последним данным, девочку нашли живой.

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