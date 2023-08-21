Ситибанк приостанавливает покупку долларов и евро в кассах

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

Это не первая кредитная организация, которая вводит такие меры.

Ситибанк приостанавливает покупку долларов и евро в кассах

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Ситибанк со вторника, 22 августа, приостанавливает покупку долларов и евро в своих кассах. Об этом кредитная организация сообщила на своем сайте.

Уточняется, что банк не будет покупать валюту временно. Но на какой срок, не говорится.

К слову, это не первая организация, приостанавливающая покупку долларов и евро. Прежде о таких мерах сообщили в Тинькофф и Райффайзенбанке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что клиенты Райффайзенбанка в ближайшее время будут платить комиссию за входящие переводы в долларах. Ее размер составит 50%.

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