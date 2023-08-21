Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на входящие переводы в долларах

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 19 0

Кого затронет новая мера? И с чем она связана?

Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на входящие переводы в долларах

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Клиенты Райффайзенбанка в ближайшее время будут платить комиссию за входящие переводы в долларах. Ее размер составит 50%, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

Уточняется, что комиссия начнет действовать уже с 1 сентября текущего года. Ее будут платить за переводы из других банков на счета физических и юридических лиц.

«Комиссия <…> составит 50% от суммы перевода, минимум 1 000 долларов США, но не более суммы поступления. Максимальный размер комиссии составит 10 000 долларов США», — говорится в сообщении.

В банке объяснили, что мера связана с изменениями рыночных условий. Однако она не распространится на тех, кто получает зарплату в долларах США, а также, если у работодателя в банке открыт зарплатный проект.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доллар упал ниже 93 рублей, евро — ниже 101 рубля.

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