Следите за длительностью: названы признаки рака при менструации

На что женщинам стоит обратить особое внимание?

Длительная и обильная менструация, называемая меноррагией, может быть признаком серьезных нарушений в организме. Об этом изданию Газета.ру заявила врач акушер-гинеколог Мария Селихова.

Так, существует критерий, при котором менструацию можно считать нормальной. По длительности она не должна превышать семь дней, а по обильности — не более 80 миллилитров в сутки.

На любые отклонения от нормы нужно обращать внимание. Порой это может быть признаком рака, утверждает врач.

Если выделений столько, что емкость прокладки в три капли заполняется всего за пару часов, а в крови присутствуют крупные сгустки не менее трех сантиметров в диаметре, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Одно из последствий этого — анемия, чреватая снижением уровня гемоглобина. Специалист уточняет: причиной тому могут быть злокачественные образования, а именно рак эндометрия или шейки матки.

«Меноррагия — это симптом неблагополучного состояния органов малого таза. Она может указывать на гиперпластический процесс эндометрия (полип, гиперплазия), рак матки, кисту яичника, эндометриоз, нарушенную маточную беременность и внематочную беременность», — объясняет Селихова.

Чтобы обезопасить себя, врач советует провести УЗИ органов малого таза — делается это с пятого по девятый дни цикла. Также потребуется пайпель-биопсия эндометрия с последующим гистологическим исследованием.

Нелишним, как отмечается, будет сдать и анализы на гормоны. А если специалист заподозрит какое-то заболевание, то дополнительно делается гистероскопия, биопсия шейки матки, выскабливание и анализ ткани эндометрия. Чтобы выявить онкологию, врач проводит цитологический анализ мазка по Папаниколау.

«Для лечения меноррагии применяется кровоостанавливающая терапия, гистероскопия и раздельное лечебно-диагностическое выскабливание», — рассказывает эксперт.

Примечательно, что в группе риска находятся женщины всех возрастов — но, как уточняет гинеколог, особая опасность грозит тем, у кого присутствует синдром поликистозных яичников, эндометриоз и миома матки. В группе риска также находятся страдающие лишним весом, сахарным диабетом второго типа и инсулинозависимые.

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