Коварная болезнь: как выявить рак шейки матки

Женщинам рекомендуется посещать гинеколога хотя бы раз в год.

Рак шейки матки — очень опасное заболевание. Своевременное лечение может не только сохранить жизнь женщины, но и ее репродуктивную функцию. Онколог-гинеколог Екатерина Тимофеева рассказала изданию aif.ru, как выявить у себя этот недуг.

«Для того чтобы вовремя выявить рак шейки матки, женщина должна хотя бы раз в год посещать гинеколога. Также необходимо проходить онкоцитологию по Папаниколоу (PAP-тест), или цитологическое исследование мазка с шейки матки для раннего выявления изменений в клетках эпителия», — объяснила врач.

Важность тестирования заключается в том, чтобы установить не отсутствие папилломавируса, а наличие его онкогенного потенциала. Доктор отметила, что не все серотипы ВПЧ (вирус папилломы человека) приводят к раку. Также стоит уточнить, какой тест-системой пользуется доктор. Их очень много, но не все они информативны.

«Необходимо проводить и кольпоскопию. Бывали случаи, когда ко мне на прием приходили пациентки с хорошей цитологией, но в процессе кольпоскопического исследования мы находили дисплазию шейки матки на самой ранней стадии», — рассказала онколог.

Специалист отметила, что во всей этой истории очень важен правильный забор биологического материала. Если никаких проблем не обнаружено, то анализы надо сдавать один раз в два года. Если вдруг у женщины есть ВПЧ или несколько половых партнеров, то проверяться нужно раз в год.

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