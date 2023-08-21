В Госдуму внесли законопроект о стипендии не ниже МРОТ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 10 0

Кто сможет на нее рассчитывать? И какой выплата будет в 2023 году?

В Госдуму внесли законопроект о стипендии не ниже МРОТ

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Законопроект о стипендии для студентов не ниже МРОТ внесли на рассмотрение в Госдуму. Его разработали депутаты от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева, следует из документа, размещенного в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, такую стипендию предлагается выплачивать студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся на очной форме за счет средств бюджета.

Авторы проекта уточнили, что в 2023 году стипендия для студентов вузов составит 1825 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования — 664 рубля. При этом они имеют право на выплаты от президента и правительства, а также именные стипендии, но их количество очень мало.

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