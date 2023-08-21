Композитора фильмов Кустурицы не пустили в Молдову из-за поддержки России

73-летний музыкант давал концерт в Крыму в 2015 году.

Сербско-хорватский композитор Горан Брегович не смог въехать в Молдову, где собирался принять участие в фестивале Gustar. Об этом сообщает издание BFMTV.

По данным СМИ, 20 августа Брегович попытался въехать в Молдову вместе со своей труппой, хотя их самолет уже приземлился в аэропорту. Официальной причины отказа во въезде нет, однако, как считают местные СМИ, все дело в пророссийской позиции композитора и том факте, что он отказался осуждать проведение специальной военной операции РФ в Украине. Кроме того, 73-летний музыкант давал концерт в Крыму в 2015 году.

Сам композитор, как передали журналистам организаторы фестиваля, был разочарован решением властей Молдовы.

«Я езжу в туры со своими музыкантами по Европе и никогда не сталкивался с какими-либо трудностями», — цитируют музыканта СМИ.

По информации пограничной полиции страны, не пустившей Бреговича в Молдову, в минувшие сутки во въезде было отказано 29 иностранным гражданам в связи с повышенными мерами безопасности.

Горан Брегович родившийся в Сараево в 1950 году в семье сербки и хорвата по отцу. Писал музыку для нескольких фильмов Эмира сербского кинорежиссера Кустурицы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве прошел прощальный концерт Кустурицы.