Музыкальная точка: в Москве прошел прощальный концерт Кустурицы
В Москве прошел прощальный концерт Эмира Кустурицы
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru
Кинорежиссер объявил о роспуске рок-группы, в которой был гитаристом.
Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица в составе рок-группы The No Smoking Orchestra выступил в Москве с концертом, который войдет в историю.
Это было красивое завершение не только мирового турне, но и вообще последнее выступление для команды. Кустурица объявил о роспуске коллектива, с которым гастролировал более 20 лет как гитарист.
Теперь он намерен больше уделять времени кинематографу.
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