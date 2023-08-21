В Херсонской области задержан украинец, подозреваемый в диверсии на ж/д

В Херсонской области задержали гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на железной дороге с целью подорвать обороноспособность российской армии. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Уточняется, что задержанным оказался один из руководителей Одесской железной дороги. Установлено, что в феврале прошлого года он повредил стрелочные переводы на железнодорожной станции Херсон, что привело к нарушению снабжения российской армии, выполняющей задачи в рамках специальной военной операции по защите Донбасса.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«Фигурант уголовного дела находится под стражей. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы до 20 лет», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жительницу ЛНР за передачу иностранцам секретных сведений. По версии следствия, женщина занималась преступной деятельностью довольно длительное время.