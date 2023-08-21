В Херсонской области задержан украинец, подозреваемый в диверсии на ж/д
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; УФСБ России по Херсонской области; 5-tv.ru
В Херсонской области задержали гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на железной дороге с целью подорвать обороноспособность российской армии. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
Уточняется, что задержанным оказался один из руководителей Одесской железной дороги. Установлено, что в феврале прошлого года он повредил стрелочные переводы на железнодорожной станции Херсон, что привело к нарушению снабжения российской армии, выполняющей задачи в рамках специальной военной операции по защите Донбасса.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
«Фигурант уголовного дела находится под стражей. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы до 20 лет», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жительницу ЛНР за передачу иностранцам секретных сведений. По версии следствия, женщина занималась преступной деятельностью довольно длительное время.
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