Жену привезла мама: убийца 14-ти человек в Сочи женился в колонии

Бывший правоохранитель, отбывающий пожизненный срок в колонии в Мордовии, вступил в брак со своей старой знакомой.

Бывший правоохранитель, убивший 14 человек в Сочи, связал себя еще и узами брака. Об этом изданию «Страсти» рассказал старший оперуполномоченный УФСИН Мордовии Сергей Дяшкин.

По словам сотрудника, мужчина женился на женщине, с которой был знаком до того, как попал в тюрьму.

«Его мама жену привозила на свидание, на длительное свидание… В том году официально брак вот оформили», — делится с изданием источник.

Другой заключенный, по словам сотрудника ИК, еще не решил, хочет ли оформлять официальный союз. Речь идет о бывшем сотруднике ФСБ, который взорвал Черкизовский рынок. Он познакомился со своей дамой сердца по переписке, и у них завязались отношения.

«Было свидание у них одно… Но что он решит, не знаем пока, передумает-не передумает. Ему и свидания положены. И короткие, и длительные. Одно длительное и два коротких в год», — рассказал сотрудник колонии.

По закону осужденные на пожизненный срок имеют право жениться.

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