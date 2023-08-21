В России изменятся условия отправки посылок и писем

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 13 0

Новые меры заработают уже в ближайшее время.

В России изменятся условия отправки посылок и писем

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Условия отправки заказных писем, бандеролей и посылок изменятся в стране с 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте «Почты России».

«Отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность», — уточнили в почтовом операторе.

Кроме того, если гражданин оформил отправление онлайн и оплатил его через сайт, то для совершения всего процесса необходимо будет подключить сервис «Простая электронная подпись».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России запретят регистрироваться на сайтах через иностранную электронную почту.

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