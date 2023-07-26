В России запретят регистрироваться на сайтах через иностранную электронную почту

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Госдума приняла закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты

В России запретят регистрироваться на сайтах через иностранную электронную почту

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder

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Доступны будут российские сервисы, а также альтернативные способы регистрации пользователя.

Госдума РФ одобрила закон, согласно которому на российских сайтах, где нужна регистрация, нельзя будет использовать зарубежную электронную почту.

В скором времени, в отношении пользователей, находящихся на территории РФ, будет предполагаться только четыре способа регистрации:

  • по номеру телефона российского оператора;
  • через портал «Госуслуги»;
  • через Единую биометрическую систему;
  • через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юрлицо.

Кроме того законом предусматривает введение ограничений иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России. Новостные агрегаторы обяжут привести учредительные документы в порядок, соответствующий российскому законодательству.

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