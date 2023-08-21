Звезда «Геркулеса»: «Голливуд не снимает меня из-за моих христианских убеждений»

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 18 0

Актера Кевина Сорбо перестали снимать, потому что он христианин и консерватор

Звезда «Геркулеса»: «Голливуд не снимает меня из-за моих христианских убеждений»

Фото: www.globallookpress.com / Iris Edinger, via www.imago-imag

Читайте нас в: Дзен Новости

Кевин Сорбо признался, что не мог найти работу из-за того, что он консерватор.

Актер Кевин Сорбо, завоевавший популярность благодаря роли в популярном сериале «Геркулес: Легендарные путешествия», заявил, что его не снимают из-за его христианских убеждений. Об этом он заявил в интервью изданию Fox News.

По словам 64-летнего Сорбо, он стал чуть ли не первым актером в области культуры отмены после того, как он начал рассказывать о личных взглядах в социальных сетях. В частности, делился личным видением на политическую ситуацию и своими религиозными взглядами.

Актер отметил, что его агент и менеджер бросил его после того, как Сорбо попал в так называемый черный список Голливуда.

«Мне было грустно, мой менеджер и агент столько лет говорил, что мы больше не можем найти тебе работу, работать с тобой из-за того, что ты христианин и консерватор», — рассказал изданию актер.

Сериал «Геркулес: Легендарные путешествия» снимался с 1995 по 1999 год, всего вышло шесть сезонов.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за «культуры отмены» из сборника Queen исчезла пикантная песня.

+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:44
Выйти на новый уровень: как научить ребенка спокойно воспринимать критику
19:36
Легендарные показатели: Трамп назвал причину отказа от участия в дебатах
19:25
Звезда «Геркулеса»: «Голливуд не снимает меня из-за моих христианских убеждений»
19:12
Новое средство для борьбы с дронами назвали в честь военкора Владлена Татарского
19:00
Дьявол во плоти: дело медсестры-убийцы из Великобритании приняло новый оборот
18:51
После потопа: Приморье возвращается в жизни после «Хануна»

Сейчас читают

Остановилось сердце: глава московского Росздравнадзора спас жизнь стюардессе
Гадалка «очистила» москвичке ауру и кошелек на 88 800 рублей
«Порог принятия пройден»: почему Натали вышла на сцену почти сразу после смерти мужа
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку