«Стыд жуткий»: Мигель узнал о том, что снялся в «Бригаде», спустя десять лет

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 48 0

Гонорар хореографа составил 1000 рублей.

Мигель не знал о роли в Бригаде — кого играл

Фото: legion-media/Александр Щербак/ТАСС

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Мигель только спустя десять лет понял, что снимался в «Бригаде»

Хореограф и танцор Сергей Шестеперов, известный как Мигель, понял, что снялся в культовом сериале «Бригада» только через десять лет после съемок. Об этом он рассказал в шоу «50 вопросов».

По словам хореографа, в 2002 году его пригласили на съемки эпизода, где он появился в образе Деда Мороза.

«Меня пригласили просто на съемки какого-то типа фильмеца. <…> Мне надо было выручить людей», — поделился Мигель.

Он отметил, что после работы не стал смотреть результат.

«Это длилось 20 минут, у меня было три дубля, и все. 1000 рублей. Когда я понял, что это? Я понял это через десять лет, когда об этом вспомнили снова. Я даже не смотрел его в тот момент, когда он вышел», — рассказывает он.

Сейчас Мигель называет эту работу «кринжовой».

«Стыд жуткий, <…> до сих пор не могу смотреть», — признался он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на премьере танцевальной драмы «Искусство падения» Мигель, высказался о бытующих в профессии стереотипах. По его словам, любой хореограф в первую очередь является режиссером. Танцор также добавил, что разговаривать с помощью тела намного сложнее, чем просто произносить слова или петь песни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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