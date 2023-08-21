Взрывы прогремели в трех городах Нидерландов

Взрывы прогремели в трех городах в Нидерландах минувшей ночью. Об этом сообщила голландская полиция в соцсети X (ранее Twitter. — Прим. ред.).

Уточняется, что громкие звуки были слышны в Влардингене, Амстердаме и Гааге. Повреждения, по данным правоохранителей, получили магазин обуви, два жилых дома и автомобиль. Также уточняется, что при взрывах выбивало окна и двери, происходили пожары — на месте работали спасатели.

В настоящее время полиция выясняет причины происшествий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одной из квартир жилого комплекса «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве произошел хлопок, а результате которого оконная рама выпала на стоящий под зданием автомобиль.