Стекла выбиты: в жилом комплексе на Ходынском бульваре в Москве произошел хлопок

Не исключено, что в квартире прогремел взрыв.

В одной из квартир жилого комплекса «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве произошел хлопок, а результате которого оконная рама выпала на стоящий под зданием автомобиль. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На полученных кадрах видно, что окно оказалось выбито, а стекла рассыпались по асфальту. Оконная рама упала на автомобиль, однако о причиненном ущербе на данный момент неизвестно.

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Собеседник не исключает, что в квартире мог взорваться, например, холодильник. По его данным, бытовая техника находилась в состоянии ремонта. Однако информация предварительная, официальных комментариев от ведомств пока не поступало.

Сообщений о пострадавших пока также нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в квартире парализованного мужчины в Москве взорвался телевизор. В результате произошедшего у него дома начался пожар. Спастись от огня ему помогли соседи.