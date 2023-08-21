Девочка утонула в столичном пруду, купаясь без присмотра взрослых
Проверку уже начала прокуратура Москвы.
Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc
Девочка утонула в Пенягинском пруду Москвы, когда купалась без присмотра взрослых. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, ребенку было 11 лет. Девочка решила искупаться в пруду, расположенном в районе Митино, со своей подругой. Однако дети находились там без присмотра взрослых, в результате один ребенок не смог выплыть самостоятельно.
Происшествием уже заинтересовались в прокуратуре. Ведомство контролирует ход проверки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело молодого мужчины обнаружили в фонтане «Каменный цветок», расположенном прямо в центре Екатеринбурга.
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