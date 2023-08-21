Девочка утонула в столичном пруду, купаясь без присмотра взрослых

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

Проверку уже начала прокуратура Москвы.

Девочка утонула в столичном пруду, купаясь без присмотра взрослых

Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

Читайте нас в: Дзен Новости

Девочка утонула в Пенягинском пруду Москвы, когда купалась без присмотра взрослых. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, ребенку было 11 лет. Девочка решила искупаться в пруду, расположенном в районе Митино, со своей подругой. Однако дети находились там без присмотра взрослых, в результате один ребенок не смог выплыть самостоятельно.

Происшествием уже заинтересовались в прокуратуре. Ведомство контролирует ход проверки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело молодого мужчины обнаружили в фонтане «Каменный цветок», расположенном прямо в центре Екатеринбурга.

+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:16
Путин примет участие в XV саммите БРИКС в формате видеоконференции
18:14
Арендует машину и дом: почему у дочери Иосифа Пригожина нет своего жилья
18:10
Участвовать мог любой желающий: в Крыму завершился конкурс «АвторА!»
18:04
«Сначала бьют, потом убивают»: Рязанова о съемках в российской версии «Игры в кальмара»
17:58
Тему беспилотников включили в школьную программу военной подготовки
17:54
«Стать одной из опор»: Лавров написал статью о БРИКС перед саммитом в ЮАР

Сейчас читают

«Порог принятия пройден»: почему Натали вышла на сцену почти сразу после смерти мужа
Отчетливо видны: правда ли, что хирург Хайдаров проводил операции без перчаток?
Без шанса на спасение: как экскурсия в московском подземелье закончилась трагедией
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку