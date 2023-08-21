Минсельхоз опроверг информацию о предстоящем скачке цен на хлеб

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Рост стоимости зерна не отразится на себестоимости продукта, обещают в ведомстве.

Минсельхоз опроверг информацию о предстоящем скачке цен на хлеб

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Данные о существенном подорожании хлеба в России не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.

В ведомстве подчеркнули, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции. Там отметили, что оптовые и розничные цены на пшеничный и ржано-пшеничный хлеб за последний год в России почти не изменились. При этом стоимость муки у производителей снизилась примерно на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным Минсельхоза, текущий рост цен на зерно сильно не повлияет на себестоимость хлеба, так как основная доля производственных затрат приходится на другие составляющие — электроэнергию, логистику и оборудование. Также отмечается, что обеспеченность России зерном значительно превышает внутренние потребности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда, по данным Минсельхоза, в России подешевеет мясо.

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