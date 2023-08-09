«Цены будут стабилизированы»: когда в России подешевеет мясо

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

В Минсельхозе прогнозируют снижение цен на мясо в августе–сентябре

«Цены будут стабилизированы»: когда в России подешевеет мясо

Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas

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Растут объемы производства в стране, в том числе и по данному продукту.

В Минсельхозе прогнозируют возможное снижение цен на мясо в августе–сентябре текущего года. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Сейчас был зафиксирован небольшой рост цен на мясную продукцию Связано это, пояснил министр, с сезонными факторами. Однако производство наращивается, что может позитивно повлиять на ценообразование уже в скором времени.

«Я думаю, что это произойдет в конце августа-начале сентября, и цены будут стабилизированы», — прокомментировал Патрушев.

Министр сельского хозяйства отметил, что сегодня на прилавках российских магазинов отсутствует дефицит мясной продукции. Ситуация на продовольственном рынке в стране, в целом, оценивается как спокойная.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Роскачестве проинформировали об обнаружении сальмонеллы и листерии в курином фарше, который продается в России. Для исследования были взять товары 18 торговых марок из десяти регионов. Лишь две фирмы были признанны высококачественными.

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