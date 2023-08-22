В Шотландии планируются масштабные поиски Лох-Несского чудовища

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 60 0

В крупнейшей за 50 лет операции впервые будут задействованы беспилотники.

В Шотландии планируются масштабные поиски Лох-Несского чудовища

Фото: www.globallookpress.com / ünter Lenz

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Группа энтузиастов из сообщества Loch Ness Exploration, убежденных в существовании Лох-Несского чудовища, запланировала крупнейшую поисковую операцию из всех, что предпринимались за последние полвека. Наблюдения будут вестись с помощью беспилотников, акустических систем и волонтеров со всего света.

Первые упоминания о Несси, так со временем стали ласково называть таинственное чудище, появились в 1940-х годах. Как сообщает издание The Guardian, менеджер отеля Drumnadrochit Олди Маккей поздним вечером прибежала в бар очень возбужденной и рассказала гостям, что лично видела это существо в озере Лох-Несс. С тех пор о нем слагают легенды. В 1960-х было создано специальное бюро, а в 1972-м проведено крупнейшее на сегодня исследование.

Архивное фото предполагаемого чудовища Несси в озере ШотландииАрхивное фото предполагаемого чудовища Несси в озере Шотландии. Фото:www.globallookpress.com / Roland Marske

В 1987 году, по результатам операции Deepscan, сообщалось об обнаружении «неопознанного объекта необычного размера и силы», но факт не сумели доказать и зафиксировать. В 2018 году международная команда исследователей провела ДНК-анализ озера. Эксперты надеялись выявить необычные виды местной фауны, огромных осетров, о которых ходили слухи, или даже доисторическую морскую рептилию вроде плезиозавра, что было бы невероятным открытием, но по итогам работы исключили присутствие каких-либо подходящих под описание Несси животных.

Теперь же волонтеры из разных уголков планеты на месте и онлайн примут участие в масштабной операции, они будут наблюдать и сообщать о любых необъяснимых движениях в водах озера в течение двух дней. Впервые будут задействованы гидрофон и геодезическое оборудование, а также беспилотники — они передадут исследователям тепловые изображения воды, снятые с воздуха с помощью инфракрасных камер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Антарктиды нашли «потустороннее» морское чудище с 20 руками.

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В Шотландии планируются масштабные поиски Лох-Несского чудовища

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