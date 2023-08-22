Оказывается, 69-летняя артистка хоть и продолжается молодиться, но уже готова стать бабушкой.

Королева шансона Любовь Успенская с нетерпением ждет появления внуков. Об этом она заявила во время беседы с корреспондентом 7Дней.ru, которому ее дочь рассказала, что в ближайшие годы планирует заниматься лишь творчеством.

«А рожать когда будешь?» — недовольно воскликнула Успенская.

На этот вопрос 33-летняя Татьяна Плаксина звездной матери не ответила. О своей личной жизни наследница привыкла не распространяться, несмотря на интерес со стороны публики.

Плаксина всегда говорила, что на первом месте в ее жизни стоит карьера. После серьезных ошибок в прошлом она взяла себя в руки и не без помощи матери добилась больших высот. Успенская не раз признавалась, что увидела в дочери талант и не смогла проигнорировать его.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская поругалась с организаторами концерта из-за пальто.