Певица Любовь Успенская поругалась с организаторами концерта из-за пальто

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 66 0

Королева шансона была возмущена — представители площадки решили за нее, какой наряд выбрать для представления.

Певица Любовь Успенская поругалась с организаторами концерта из-за пальто

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица Любовь Успенская никому не позволяет сомневаться в ее вкусе и навязывать свои решения. Звезда уверена, что и сама прекрасно разбирается в моде и стиле, а потому незамедлительно ставит на место всех советчиков. Как рассказала исполнительница корреспонденту издания NEWS.ru, очередной такой инцидент произошел на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

Успенская приняла участие в концерте международного конкурса перспективных авторов Игоря Матвиенко «АвторА!», который проходил в рамках фестиваля. Организаторы мероприятия выбрали наряд, но он показался знаменитости неуместным. По словам артистки, заставляли надеть пальто, хотя погода была теплой. За что получили порцию праведного гнева.

«Меня никто не может заставить надеть то, что мне не нравится. Меня тут, кстати, хотели одеть в какое-то теплое пальто. Я на них так наехала: вы чего, на Северный полюс хотите меня послать? Понятно, что у них там своя тема была, а у меня своя. Поэтому я взяла это закрытое платье и оделась так скромненько», — поделилась Успенская.

Королева шансона не сомневается, что ее хороший вкус — это божий дар. Селебрити считает, что обладает чутьем — видит цвета и их оттенки, умеет гармонично их сочетать. Поэтому она никогда не мучается вопросом, что надеть. Всегда легко выбрать наряд. Однако есть человек, которому дозволено давать Успенской советы. Это ее дочь Татьяна Плаксина. По словам певицы, у нее с наследницей часто совпадают вкусы.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему дочь Любови Успенской скрывает свою личную жизнь. Пару лет назад Плаксина раскрывала семейные скандалы в прямом эфире, обвиняя мать в насилии, а сегодня уже поет с ней на одной сцене, а от приватных тем скромно открещивается.

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