Отодвинуть линию фронта: тяжелые бои продолжаются в районе Марьинки
Корреспондента «Известий» опубликовал видео боев в районе Марьинки
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
Боевики превратили местность в мощный укрепрайон.
Тяжелые бои сейчас идут за Марьинку — это западный пригород Донецка, который украинские боевики превратили в мощный укрепрайон. В каждом доме они организовали наблюдательные пункты и огневые точки, заминировали дороги и даже огороды.
И вот сейчас наши военные делают все возможное, чтобы отодвинуть линию фронта от Донецка и защитить мирное население от постоянных обстрелов. Последние новости с передовой — у корреспондента «Известий» Станислава Григорьева, который оказался как раз на линии огня.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский катер с десантниками ВСУ уничтожен у острова Змеиный.
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