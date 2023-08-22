Американский катер с десантниками ВСУ уничтожен у острова Змеиный

ВКС России уничтожили у острова Змеиный быстроходный военный катер производства США с десантной группой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о катере Willard Sea Force. Удар по нему был нанесен ракетой.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим на запорожском направлении только за последние десять дней понес потери в 1,5 тысячи боевиков.