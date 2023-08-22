В Воронеже арестовали мужчину, напавшего на подростков с нашивками Z
| Происшествия 10 0
Фигуранту также назначили штраф.
Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean
Жителя Воронежа, который напал на подростков с нашивками с буквой Z, арестовали на 12 суток. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.
Кроме того, фигуранты назначили штраф в размере 35 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии.
Также в его действиях усмотрели мелкое хулиганство — мужчина напал на детей в пункте временного размещения беженцев. Инцидент тогда попал на камеры и завирусился в интернете.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о нападении на ребенка в шапке с буквой Z в Екатеринбурге будет пересмотрено.
Читайте также
+18° 758 мм рт. ст.
73%
73%
94.14
0.74 102.57
1.09
0.74 102.57
1.09
Нашли ошибку?