В Воронеже арестовали мужчину, напавшего на подростков с нашивками Z

Жителя Воронежа, который напал на подростков с нашивками с буквой Z, арестовали на 12 суток. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

Кроме того, фигуранты назначили штраф в размере 35 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии.

Также в его действиях усмотрели мелкое хулиганство — мужчина напал на детей в пункте временного размещения беженцев. Инцидент тогда попал на камеры и завирусился в интернете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о нападении на ребенка в шапке с буквой Z в Екатеринбурге будет пересмотрено.