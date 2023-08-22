В Воронеже арестовали мужчину, напавшего на подростков с нашивками Z

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 10 0

Фигуранту также назначили штраф.

В Воронеже арестовали мужчину, напавшего на подростков с нашивками Z

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

Читайте нас в: Дзен Новости

Жителя Воронежа, который напал на подростков с нашивками с буквой Z, арестовали на 12 суток. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

Кроме того, фигуранты назначили штраф в размере 35 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии.

Также в его действиях усмотрели мелкое хулиганство — мужчина напал на детей в пункте временного размещения беженцев. Инцидент тогда попал на камеры и завирусился в интернете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о нападении на ребенка в шапке с буквой Z в Екатеринбурге будет пересмотрено.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
94.14
0.74 102.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:10
Мировая сенсация: останки хищного динозавра обнаружили в России
13:59
В Воронеже арестовали мужчину, напавшего на подростков с нашивками Z
13:55
Не имели права: что грозит организаторам смертельного подземного тура в Москве
13:42
Эрдоган может приехать в Россию для обсуждения с Путиным зерновой сделки
13:37
В причинах смертельного ДТП в Ростовской области, где погибли дети, будет разбираться СК
13:32
Одному из организаторов экскурсии по коллекторам Москвы предъявили обвинение

Сейчас читают

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
Ловчит, врет, изворачивается: почему не работают наказания для ребенка
«Северный поток — 2» не тронут: немецкий терминал перенесут отдельным газопроводом
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку