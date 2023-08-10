В Екатеринбурге пересмотрят дело о нападении на школьника в шапке с буквой Z

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

Суд прекратил его, однако прокуратура не согласилась с таким решением.

В Екатеринбурге пересмотрят дело о нападении на школьника в шапке с буквой Z

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA

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Дело о нападении на ребенка в шапке с буквой Z в Екатеринбурге будет пересмотрено. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Речь идет о ситуации, когда мужчина на улице напал на сына участника специальной военной операции. Было возбуждено уголовное дело, однако суд его прекратил и лишь обязал напавшего выплатить штраф в размере семи тысяч рублей. Однако прокуратура с таким решением не согласилась.

«Уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что второй подозреваемый в избиении участника военной спецоперации на Украине задержан в Забайкальском крае.

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