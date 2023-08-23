Без инсульта и инфаркта: назван способ уберечься от многих проблем с сердцем

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Ученые Ян Мин Чао Тунг: 40 миллионов человек больны фибрилляцией сердца

Без инсульта и инфаркта: назван способ уберечься от многих проблем с сердцем

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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И он может спасти жизни более 40 миллионов человек во всем мире.

Тайваньские исследователи из Национального университета Ян Мин Чао Тунг пришли к выводу, что хорошая физическая подготовка предотвращает развитие фибрилляции предсердий и возникновение инсультов. Результаты тестов они продемонстрировали на ежегодном конгрессе европейского общества кардиологов ESC 2023.

От фибрилляции страдает наибольшее количество пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Более 40 миллионов человек по всему миру больны ей — а она, в свою очередь, увеличивает риск инсульта в пять раз.

В исследованиях приняли участие более 15 тысяч добровольцев, не имеющих фибрилляции предсердий. С 2003 по 2012 год они ежегодно обследовались учеными.

Участники наблюдались до первых признаков фибрилляции, инсульта, инфаркта или летального исхода. За это время только 515 человек из 15 тысяч столкнулись с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

На основе полученных данных можно прийти к выводу, что хорошая физическая форма уменьшает риск фибрилляции на 8%, инсульта — на 12%, а также любого другого сердечно-сосудистого заболевания — на 14%.

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