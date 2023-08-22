«Хотим самоорганизоваться»: Бразилия поддержала расширение БРИКС

Сегодня завки на вступление в организацию подали свыше 20 стран.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поддержал расширение БРИКС и отметил, что организация не будет противопоставлять себя G7 и G20.

«Мы не хотим противопоставлять себя G7, G20 или США. Мы просто хотим самоорганизоваться», — указал он в ходе интервью, размещенного на страницах в социальных сетях.

На сегодня известно, что заявки на вступление в БРИКС подали свыше 20 стран. Среди них, кроме Саудовской Аравии, — Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расширение БРИКС стало бы моральной победой России и Китая из-за присоединения к организации крупнейших развивающихся экономик.