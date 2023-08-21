Расширение БРИКС назвали моральной победой для России и Китая

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 84 0

Associated Press: расширение БРИКС стало бы моральной победой для РФ и КНР

Расширение БРИКС назвали моральной победой для России и Китая

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
БРИКС

На сегодня известно, что заявки на вступление в организацию подали свыше 20 стран.

Расширение БРИКС стало бы моральной победой России и Китая из-за присоединения к организации крупнейших развивающихся экономик. Об этом пишет агентство Associated Press.

Издание отмечает, что, помимо прочего, это объединение — некий противовес G20. Поэтому вступление туда Саудовской Аравии укрепит экономическую составляющую союзников, считает профессор Йоханнесбургского университета Алексис Хабияреми.

На сегодня известно, что заявки на вступление в БРИКС подали свыше 20 стран. Среди них, кроме Саудовской Аравии, — Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран и ОАЭ.

К слову, саммит БРИКС планируется в ЮАР с 22 по 24 августа. Со стороны России для участия в мероприятии заявлен глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин также будет участвовать в саммите, но по видеосвязи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приглашает в «большую семью» новых членов.

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