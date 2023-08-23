Сербский режиссер Эмир Кустурица приедет осенью в Казань

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 15 0

Режиссер Эмир Кустурица приедет в Казань в сентябре 2023 года

Сербский режиссер Эмир Кустурица приедет осенью в Казань

Фото: www.globallookpress.com / Anna Nakonechnaya

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Мировая знаменитость посетит столицу Татарстана в рамках международного фестиваля мусульманского кино.

Сербский режиссер Эмир Кустурица посетит Казань 8 сентября. Визит приурочен к проведению XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино, сообщает издание «Бизнес Online». Об этом на пресс-конференции, посвященной фестивалю, рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Как уточнила Айтуганова, знаменитый гость представит свой фильм «По млечному пути», а также проведет творческую встречу со зрителями и поклонниками.

Сам фестиваль пройдет в Казани с 5 по 9 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что композитора фильмов Кустурицы не пустили в Молдову из-за поддержки России.

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