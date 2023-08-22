Оранжевый дым поднялся над металлургическим заводом в Челябинске

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44 0

Что стало причиной случившегося? И что это вообще такое — природное явление или ЧП?

Оранжевый дым поднялся над металлургическим заводом в Челябинске

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Жители Челябинска могли наблюдать оранжевый дым над металлургическим заводом. О том, что там произошло, рассказала директор Департамента внешних и внутренних коммуникаций ПАО «ЧМК» Юлия Старкова.

По ее словам, на предприятии произошло ЧП.

«Произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился „обрыв“ летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт», — объяснила Старкова.

Дым был оранжевым из-за примеси оксида железа. Частицы уже осели, в частности, на территории самого завода. В настоящее время проводится служебное расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет человечество после атомной бомбардировки.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:10
Руководителя Росздравнадзора наградили за спасение стюардессы
17:02
«Закончилось срывом»: МакSим впервые после рехаба высказалась об алкоголе
16:56
Второй очаг сибирской язвы зарегистрировали в Воронежской области
16:50
Отодвинуть линию фронта: тяжелые бои продолжаются в районе Марьинки
16:44
«Не надо было начинать»: в ВСУ признали провал контрнаступления
16:37
«Самолет уязвим»: США предупредили Киев о проблемах в F-16

Сейчас читают

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
«США этого боятся»: чем Россия сможет ответить на крылатые ракеты JASSM
«Северный поток — 2» не тронут: немецкий терминал перенесут отдельным газопроводом
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку