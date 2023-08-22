Оранжевый дым поднялся над металлургическим заводом в Челябинске

Жители Челябинска могли наблюдать оранжевый дым над металлургическим заводом. О том, что там произошло, рассказала директор Департамента внешних и внутренних коммуникаций ПАО «ЧМК» Юлия Старкова.

По ее словам, на предприятии произошло ЧП.

«Произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился „обрыв“ летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт», — объяснила Старкова.

Дым был оранжевым из-за примеси оксида железа. Частицы уже осели, в частности, на территории самого завода. В настоящее время проводится служебное расследование.

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