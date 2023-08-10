«Ядерная зима будет теплой»: что ждет человечество после атомной бомбардировки

Действительно ли такое оружие приведет Землю к ледниковому периоду? Или все-таки нет?

Мировое сообщество боится суровых последствий ядерной зимы. Они стали важными аргументами в пользу того, что США и СССР стоит разоружить в конце «холодной войны». Однако с момента появления первой атомной бомбы людей начал интересовать вопрос, насколько суровой может оказаться ядерная зима в случае масштабного применения атомного вооружения.

В последних исследованиях учеными раскрыта информация о последствиях ядерного конфликта для природы земного шара. Специалисты выяснили, что конечный исход будет напрямую зависеть от характеристик атмосферы, количества пыли и силы взрыва, а совокупность данных факторов может привести к тому, что зима окажется достаточно теплой, пишет издание Газета.ру со ссылкой на данные моделирования отраслевых специалистов.

Последние модели расчета продемонстрировали, что при ядерном конфликте далеко не вся пыль поднимется в стратосферу. Подавляющее количество выбросов окажутся на поверхности земли и прольются вместе с дождями. При таком сценарии все человечество столкнется с похолоданием на 20-30 градусов, как это и прогнозировалось только на заре ядерных исследований американскими учеными Карлом Саганом и Ричардом Турко.

В одном из недавних исследований профессор Оуэн Тун и его коллеги рассчитали последствия обмена сотней ударов ядерным оружием по городам между Индией и Пакистаном. Как итог, полное выгорание горючего материала на всей площади пожара.

Ученые сделали вывод, что подобный конфликт приведет к снижению средней температуры суши в мире всего на 4-8 градусов, а на площади Земли — на 2-5 градусов.

Согласно их расчетам, подобные климатические условия продлятся около десяти лет и будут напоминать времена ледникового периода каменного века. Также учеными моделировались различные сценарии техногенных и природных катастроф, среди них — извержение супервулкана и столкновение Земли с астероидом.

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