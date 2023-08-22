Названа неожиданная причина отставки Иржи Ярошика из ФК «Оренбург»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 8 0

Причиной отставки тренера Иржи Ярошика из ФК «Оренбург» стала травма его дочери

Названа неожиданная причина отставки Иржи Ярошика из ФК «Оренбург»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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У тренера случилось большое горе.

Футбольный клуб «Оренбург» утром 22 августа заявил об увольнении тренера команды Иржи Ярошика. Как стало известно, главный тренер покинул свой пост из-за несчастного случая, произошедшего с его дочерью.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, одиннадцатимесячная дочь Ярошика упала в лестничный проем гостиницы, где Иржи проживал вместе со своей семьей. У девочки был диагностирован перелом теменной кости, она была доставлена в реанимацию одной из городских больниц. В ближайшее время экс-тренер вместе с семьей вернется в Чехию, где продолжит лечение дочери.

Чешский специалист возглавлял оренбургскую команду больше года. При нем команда проиграла пять из семи матчей, опустившись на последнее место турнирной таблицы МИР Российской Премьер-Лиги.

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