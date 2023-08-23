Дочь Успенской шокировала пользователей сети откровенным видео

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 12 0

Дочь Успенской раскритиковали за откровенный ролик из Крыма

Дочь Успенской шокировала пользователей сети откровенным видео

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Что так возмутило комментаторов?

Татьяна Плаксина, известная под псевдонимом Pacha Tati, пошла по стопам своей матери Любови Успенской, подавшись в шоу-бизнес. Развивая творческую карьеру, певица постоянно привлекает повышенное внимание к своей персоне.

К примеру, совсем недавно она опубликовала в социальных сетях видео, вызвавшее ажиотаж среди ее подписчиков. В нем Плаксина сидит в платье, которое слегка прикрывает ее тело, а главный акцент сделан на эффектном декольте. Надпись под видео гласит: «В Крыму сегодня очень жарко». Однако мнение аудитории по поводу ролика разделилось.

Некоторые пользователи отмечают неудачные, на их взгляд, пластические операции Плаксиной, а также не совсем прилично отзываются об открытом наряде артистки.

Это не первый раз, когда комментаторы упрекают Плаксину за внешность. Хейтеры критикуют ее за то, что она стала слишком похожа на свою мать.

При этом она говорила в эфире федерального телеканала, что лишь вставила себе зубы и «подколола губы». Поэтому у нее немного изменилась форма лица, подытожила Плаксина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская требует от 33-летней дочери внуков.

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