Путин призвал продолжать реализацию нацпроектов до 2030 года

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 19 0

Об этом он заявил в ходе совещания в Кремле.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин призвал продолжать реализацию долгосрочных планов по нацпроектам до 2030 года. Об этом он заявил в ходе совещания в Кремле.

«В чем важность нашей сегодняшней работы? Хочу это особо подчеркнуть. Подобный мониторинг, аудит нужен не для формального отчета, не просто для сверки часов между ведомствами. Для того, чтобы двигаться дальше, нам необходимо четко понимать где работа выстроена эффективно, а где есть отставания», — подчеркнул российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что налоговые договоры с недружественными странами приостановлены до восстановления прав РФ.

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