Путин назвал темпы роста российской экономики устойчивыми

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 39 0

Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав ФРГ

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Быркин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Бюджетная ситуация, по мнению президента, также не несет рисков.

Темпы роста российской экономики сегодня устойчивы, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле по нацпроектам.

Российский лидер отметил, что бюджетная ситуация также не несет рисков. Он добавил, что Россия, обогнав ФРГ, вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, несмотря на пессимистические прогнозы.

«(Россия. — Прим. ред.) вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германию по паритету покупательной способности, по объему экономики», — уточнил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы кабмина Михаила Мишустина, рост объемов поступления ненефтегазовых доходов свидетельствует об устойчивости экономики.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:30
Пентагон назвал условие обучения украинцев пилотированию F-16
18:18
Умер итальянский певец Тото Кутуньо
18:18
«Кирпич на голову»: Ольга Орлова о реакции на измену в браке
18:10
«Будет истекать кровью»: Захарова предрекла Европе жуткое будущее из-за недальновидной политики
18:00
Увеличение размера и даже слепота: чем опасны уколы ботокса в нос
17:55
Путин назвал сложной ситуацию с рождаемостью в России

Сейчас читают

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
«Меня хотят уничтожить»: Хайдаров раскрыл правду о скандале с певицей Славой
«Северный поток — 2» не тронут: немецкий терминал перенесут отдельным газопроводом
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку