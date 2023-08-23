«Сошел с ума»: Киркоров устроил «охоту» на детей с луком и стрелами

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Киркоров на отдыхе с детьми в Греции бегал за ними с луком и стрелами

«Сошел с ума»: Киркоров устроил «охоту» на детей с луком и стрелами

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звезда отдыхает с наследниками на греческом курорте.

Певец Филипп Киркоров на отдыхе в Греции демонстрирует прекрасные отцовские навыки. Судя по соцсетям звезды, он все дни напролет только и делает, что развлекает сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, пишет издание utro.ru.

Так, 56-летний артист решил поиграть с наследниками в охотника. Он схватил игрушечный лук со стрелами и начал бегать с ним за детьми по всей территории виллы.

Мартин убегал от папы с криком, что тот «сошел с ума», а Алла-Виктория спряталась в шкафу. Певец в это время бродил по вилле, выискивая «жертв» и грозно рыча.

В итоге ему все же удалось загнать детей в одну комнату, где они втроем принялись бросаться друг в друга подушками. Знаменитость признавался, что считает своей главной ценностью в жизни Мартина и Аллу-Викторию.

Как любящий отец, Киркоров готов на все ради детей. К примеру, недавно он похвастался подписчикам, что его сын увлекся вейксерфингом и уже научился выполнять сложные трюки на доске в море.

А на 11-летие мальчика в июле певец подарил ему дорогой компьютер и набор эксклюзивных футбольных мячей. Более того, на создание дебютной коллекции одежды отпрыска Киркоров не пожалел около десяти миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, как Киркоров поддерживает физическую форму после пластических операций.

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