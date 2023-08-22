Путин: в текущем году ожидается новый рекорд по вводу жилья

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 25 0

Многие семьи в стране улучшать свои условия проживания.

Путин: в текущем году ожидается новый рекорд по вводу жилья

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

В России в текущем году ожидается новый рекорд по вводу жилья, благодаря чему условия проживания улучшат 3,7 миллиона семей. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по нацпроектам в Кремле.

Он уточнил, что в 2023 году объемы ввода жилья превысят прошлогодние 102 миллиона квадратных метров. Хорошими темпами строительства президент назвал и показатели 2021 года — 92,6 миллиона «квадратов». Кроме того, в 2022-м удалось ввести 102,7 миллиона «квадратов» жилья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работники системообразующих предприятий оборонного комплекса (ОПК) России будут обеспечиваться арендным жильем на льготных условиях.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:30
Пентагон назвал условие обучения украинцев пилотированию F-16
18:18
Умер итальянский певец Тото Кутуньо
18:18
«Кирпич на голову»: Ольга Орлова о реакции на измену в браке
18:10
«Будет истекать кровью»: Захарова предрекла Европе жуткое будущее из-за недальновидной политики
18:00
Увеличение размера и даже слепота: чем опасны уколы ботокса в нос
17:55
Путин назвал сложной ситуацию с рождаемостью в России

Сейчас читают

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
«Меня хотят уничтожить»: Хайдаров раскрыл правду о скандале с певицей Славой
«Северный поток — 2» не тронут: немецкий терминал перенесут отдельным газопроводом
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку