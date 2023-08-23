Павел Прилучный показал, как проводит время с детьми и новой женой

«Главный мажор России» опубликовал видео веселой прогулки в личном блоге.

Актер Павел Прилучный показал поклонникам, как проводит свободное время со своей женой Зепюр Брутян и детьми от первого брака. Видео он опубликовал в своем блоге в социальных сетях.

В кадре появляется сам Прилучный, Зепюр, десятилетний Тимофей и семилетняя Мия. Они едут по пригородному поселку на велосипедах, смеются, иногда позируя на камеру.

«Покатухи на районе», — прокомментировал свой ролик Павел.

Съемка сопровождается веселой музыкой.

К слову, Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Сначала они просто дружили, но затем их отношения переросли в роман. Артист сделал предложение Брутян быстро. Сначала они тайно расписались, а потом уже сыграли пышную свадьбу. Пышное бракосочетание состоялось в августе 2022 года, молодожены также обвенчались в церкви. К слову, Брутян прекрасно ладит с отпрысками мужа от первого брака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зепюр Брутян учит готовить дочь Прилучного.